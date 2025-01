Milan, Conceição: “Lavoro dei ragazzi premiato. Ma non è ancora finita”

Dopo la vittoria del Milan contro il Girona, Sergio Conceição ha parlato ai microfoni di PrimeVideo.

Vittoria importante guardando la classifica.

“Vedendo la classifica, il lavoro dei ragazzi è premiato. Non è ancora finita, dobbiamo continuare a lavorare tanto. Ci sono delle cose che vanno bene e altre da migliorare. Abbiamo vinto e costruito occasioni per fare gol. Penso siamo stati superiori come squadra, nonostante nel secondo tempo ci sia stata un po’ di paura nel subire“.

Contento della reazione della squadra dopo la sconfitta contro la Juventus?

“Questo è il Milan che voglio a livello di spirito. Leão ha segnato e sta lavorando giorno dopo giorno: la squadra deve lavorare insieme, agire nello stesso modo“.

Su Leão.

“Oggi ha fatto un bel gol, gli sto chiedendo di fare anche altre cose senza palla, lui accetta ed è un esempio da questo punto di vista. Il cambiamento che sto chiedendo non è facile, devono tutti pensare e agire allo stesso modo“.