Pedullà: “Napoli, Atalanta e Roma puntano Raspadori in prestito”

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di gennaio e la destinazione potrebbe essere o Atalanta o Roma. Entrambe le squadre, come riportato nei giorni scorsi, hanno mostrato interesse per l’attaccante azzurro che quest’anno non sta trovando grande spazio nella formazione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sia giallorossi che nerazzurri hanno confermato il proprio gradimento per l’attaccante della Nazionale di Luciano Spalletti. Tuttavia, Raspadori in questo momento interessa ad Atalanta e Roma solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo di riscatto.

Il Napoli al momento non apre a questa soluzione. Preferirebbe una formula diversa. Tuttavia, la formula della cessione del giocatore bolognese dipenderà anche da come procederanno per trattative per il colpo nel reparto offensivo.