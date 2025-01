Gallinari, destinazione da non credere: ecco dove giocherà

Gallinari racconta della sua scelta circa la nuova casacca che indosserà. Le parole lasciano tutti stupiti

Danilo Gallinari è uno dei cestisti più forti e importanti della storia del basket italiano. Nato a Sant’Angelo Lodigiano e cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano, il Gallo ha vinto il premio “cookie dell’anno” in Serie A nel 2008, dimostrando il suo talento precoce.

In quell’anno è stato draftato come sesta scelta assoluta dai New York Knicks dove muovi i primi passi in NBA. Passa sei anni importanti ai Denver dove però si rompe il crociato, fermando così la sua ascesa. Poi diverse casacche indossate negli anni.

Dai Clippers a Oklahoma, da Atlanta a Boston fino a Washignton, Detroit e infine i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Insomma, oltre 15 anni nella più importante lega al mondo di basket sono la certificazione della sua qualità.

Futuro Gallinari, scelta a sorpresa dell’azzurro

E ora dove giocherà Gallinari? La destinazione sarà sconosciuta ai più, si tratta infatti dei Vaqueros di Bayamón, squadra di Porto Rico. Una decisione che ha lasciato tuti sorpresi considerando la meta tutt’altro che prevedibile dopo più di 15 anni in NBA.

A fare chiarezza sulla scelta è lo stesso Gallinari: “È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia”. Spiega il Gallo.

Il passaggio più importante arriva alla fine: “Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l’emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale in “azzurro”, pronto a indossare la maglia azzurra per un’ultima grande avventura europea”