Napoli, il punto tra Garnacho e Adeyemi

Il calciomercato del Napoli è molto attivo in questi ultimi giorni specialmente dopo l’addio di Kvaratskhelia ufficializzato nei giorni scorsi dal PSG. Due i nomi su cui il DS Manna e l’allenatore Conte stanno premendo: Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund con il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che ha fatto il punto della situazione dopo i mancati accordi tra i Red Devils e il club del presidente De Laurentiis dopo gli incontri per sbloccare la trattativa per l’esterno argentino.

C’è distanza tra domanda ed offerta, ballano ancora un po’ di milioni per la fumata bianca anche se Garnacho da qui al 3 gennaio è una pista che va seguita. Negli ultimi giorni, invece, è salita con insistenza la posizione del gioiello del Borussia Dortmund con l’Equipe che ha svelato anche le richieste per una sua potenziale cessione: circa 45 + bonus, con il tedesco che sta prendendo in seria considerazione di lasciare la Germania, cosa che non ha fatto in estate dopo il forte pressing della Juve.

Il Napoli vuole cautelarsi con la dirigenza pronta a regalare il secondo colpo di mercato invernale dopo l’arrivo tra i pali di Scuffet.