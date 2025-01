Dramma Scardina, il momento più triste

Daniele Scardina è tornato a parlare di tutto quello che ha vissuto e ha fatto commuovere chiunque ha avuto modo di conoscere la sua storia.

Quello vissuto da Daniele Scardina è stato un vero e proprio dramma: l’ex pugile ha rischiato di non poter essere più in vita dopo un’emorragia cerebrale che ha messo in serio pericolo la sua vita. In tanti hanno parlato di quello che è successo, ma adesso a dire la sua è stato lo stesso protagonista della triste vicenda.

Daniele Scardina si è raccontato in un’autobiografia dal titolo “King Toretto. La mia storia di vittorie e ko, dentro e fuori dal ring” che uscirà tra pochissimi giorni e poi ha parlato della terribile esperienza vissuta anche in un’intervista rilasciata al giornale ‘Chi’. Quanto è stato costretto a vivere sulla sua stessa pelle ha colpito tantissimi, tra gli appassionati del pugilato ma non solo.

Così quanto riferito di recente e quanto scritto nel libro hanno decisamente fatto venire i brividi. Ecco qual è stato il racconto dell’atleta ma anche dell’uomo che ha affrontato un’esperienza a dir poco traumatica ed è anche ‘rinato’ nonostante tutto.

Scardina si racconta: le sue parole fanno venire i brividi

Riguardo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito il 28 febbraio dell’ormai non vicinissimo 2023, l’ex pugile ha dichiarato ai microfoni di ‘Chi’: “Ora il mio sogno è quello di tornare a camminare. Ci sto riuscendo, piano, piano. È colpa della boxe quello che mi è capitato? In parte sì. Ma questo mi fa pensare che è tutto parte di un processo, è parte di tutto quello che devo e dovevo passare”.

“Ho voluto vivere – ha continuato – risvegliarmi, ho voluto tornare a ogni costo. Ho combattuto dentro quel buio della mia anima con i denti, con la punta dei capelli, con i lobi delle orecchie, ho combattuto con ogni fibra che avevo, che ho”. Non sono poi mancate le parole sul suo amore passato con Diletta Leotta.

“Ho tanti tatuaggi, ma sono un buono. All’epoca io ero il più vincente e lei la più bella. Ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai usato la nostra relazione, è stato un amore vero e importante. Le storie finiscono, resta il bene”, ha concluso parlando della relazione avuta con il noto volto di ‘Dazn’ tra il 2019 e il 2020.