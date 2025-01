Inter, il Lecce di Giampaolo per mettere pressione a Conte: ora è una guerra di nervi

Bisseck recuperato, Di Gennaro, Acerbi, Calhanoglu e Correa ancora no: Simone Inzaghi arriva alla sfida contro il Lecce, in programma domani alle 18 allo stadio Via Del Mare, con una buona notizia e con la voglia di mettere pressione al Napoli capolista. Gli azzurri di Antonio Conte oggi avranno una sfida importante da affrontare, quella contro la Juventus: Lautaro e compagni davanti alla TV si scopriranno tifosi bianconeri per una notte.

Le sensazioni lasciate dalla partita vinta in Champions League contro lo Sparta Praga sono quelle di grande serenità, comunque: il discorso qualificazione in Europa è incanalato e manca solo un ultimo passettino, così da potersi concentrare, almeno per qualche settimana, solamente sulla lotta punto a punto per il tricolore. Sì perché ora, fra calendario fitto e partite da recuperare, è davvero una guerra di nervi quella fra Inter e Napoli. Fra due squadre che hanno entrambe vinto di recente uno Scudetto e che, dunque, sanno come si fa. Ogni vittoria può essere un segnale, che dia scossoni morali alla diretta concorrente.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3) – Falcone; Guilbert, Baschirotto, Bonifazi, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Tete Morente.

Diffidati: Rafia.

Squalificati: Rebic (1).

Indisponibili: Banda, Berisha, Gaspar, Gonzalez, Marchwinski (stagione finita), Rafia.

Allenatore: Marco Giampaolo.

INTER (3-5-2) – Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Diffidati: Dumfries.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Acerbi, Calhanoglu, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.