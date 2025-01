Milan-Parma, Calabria e Djuric dal 1′: le formazioni ufficiali

Milan e Parma scendono in campo alle 12:30 per il lunch match di Serie A. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: dal 1′ Calabria e Pavlovic in casa rossonera. Pecchia lancia subito Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disposizione: Sportiello, Bennacer, Jovic, Okafor, Zeroli, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Djuric. A disposizione: Corvi, Moretta, Estevez, Almqvist, Keita, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Fabio Pecchia