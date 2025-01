Roma, Ranieri allo scoperto: “Lucca? Lo stiamo seguendo. Questo è lo spirito che voglio”

Dopo la rimonta compiuta sull’Udinese il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Come ho caricato i giocatori al 45′? Erano già carichi dall’Olanda, dove avevamo fatto una buona partita senza raccogliere nulla. Volevamo mettere fine alle partite in trasferta senza vincere. Erano carichi e sono rientrati prima nel secondo tempo”.

Su Rensch: “Non era facile per lui, era arrivato da pochi giorni e aveva fatto 2 allenamenti. Ma lo conoscevo, è un ragazzo che si applica e piano piano lo conosceranno anche i compagni. Partita che fa sognare in grande in Europa? Non sognare in grande, ma permettono di avere fiducia, rabbia giusta, che non possiamo avere solo all’Olimpico. Dobbiamo essere…senza sentimenti! Poi si può perdere o vincere, ma mi è piaciuta la volontà e la determinazione che avevo visto anche in Olanda”.

Poi il tecnico si sbilancia su Lucca: “E’ un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo, poi chissà”.

Sul calendario infine: “Sento dire che ci sono ora le partite più difficili e poi quelle facili, ma quali sarebbero le partite facili? Io non ne vedo. Non possiamo permetterci di pensarlo con nessun avversario, tutte sono difficili”.