Schumacher, è il momento dell’addio: arrivano da tutto il mondo

Arriva il momento dell’addio per Michael Schumacher, presa un’importante decisione: arrivano da tutto il mondo, ecco tutti i dettagli

Michael Schumacher per diversi appassionati di motorsport è il GOAT della F1, il migliore di tutti i tempi, probabilmente insieme ad un altro grandissimo come Ayrton Senna. I due sono visti irraggiungibili nei loro traguardi raggiunti. Soprattutto il tedesco, in quanto detiene ancora oggi numerosi record, tra cui quello del numero dei titoli mondiali conquistati, ben sette. Al pari di Hamilton che ora proverà a staccarlo proprio con la Ferrari.

La leggenda di Schumi è resa ancora più suggestiva dalle condizioni in cui versa oggi l’ex leader del circus, dopo lo sfortunato incidente sulla pista di scii di una decina di anni fa. In molti vorrebbero ricevere maggiori informazioni sull’ex Ferrari ma la famiglia ha deciso di mantenere la massima privacy e riservatezza per proteggerlo dal chiacchiericcio mediatico. E così, per i fan di tutto il mondo, non resta che affidarsi alle notizie che arrivano dal web e sui social.

Schumacher dice addio, presa una decisione importante: i dettagli

Su come stia effettivamente oggi Schumacher sono in pochi a saperlo. Intanto è stata presa un’importante decisione che porterà l’ex pilota a dire addio. E gli appassionati sono pronti ad arrivare da tutto il mondo per fare la propria parte!

Per la precisione, la RM Sotheby’s ha programmato per il 4 e il 5 febbraio a Parigi, un’asta imperdibile per tutti i collezionisti e amanti della Formula 1. Saranno messe in vendita, infatti, tre tute gara appartenenti a Schumacher (due) e anche a Senna (una). Si tratta di tute particolarmente significative in quanto sono quelle con cui il tedesco vinse il Gran Premio di Canada nel 2002 e quello d’Austria nel 2003. Due tappe fondamentali per la conquista del Mondiale di quell’anno, naturalmente vinto da Schumi. Mentre per quanto riguarda la tenuta appartenuta a Senna è risalente al 1988, quando vinse il primo Mondiale con la McLaren.

In totale gli organizzatori sono pronti a raccogliere tra i 100 e i 120 mila euro, considerando come le due tute di Schumi potrebbero raggiungere la modica cifra intorno ai 30-50 mila euro! Un prezzo altissimo ma un cimelio storico, così importante, per gli appassionati sarà ben speso. Sono in molti che non vedono l’ora di cercare di arrivare ad accaparrarsi le storiche tute. Appuntamento a Parigi, dunque, per i primi di febbraio, dove sono stimati in arrivo fan da tutto il mondo.