Dramma in allenamento, terribile caduta: è in coma

Ci sono sport che più di altri possono avere riscontri pesanti in termini di infortuni. È questo il caso dello sci in cui, negli ultimi giorni, si stanno registrando eventi preoccupanti. Come quest’ultimo dramma che ha spaventato chiunque.

Tutto è successo durante la discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, Tereza Nova è stata vittima di una gravissima caduta. Stessa discesa in cui l’austriaca Nina Ortlieb si era fratturata la gamba destra. Insomma, non un percorso semplice che sta dando vita a situazioni sicuramente complicate da dover affrontare e gestire.

Tereza Nova è stata prima operata per la brutta botta presa a livello cerebrale e poi è stata portata in terapia intensiva dove le è stato per forza di cose indotto un coma farmacologico. Una situazione questa che ha scosso tutti. Atleti, addetti ai lavori, appassionati. Tutti sono rimasti con il fiato sospeso e stanno seguendo con preoccupazione l’intera vicenda.

Incidente terribile e dramma in allenamento: il comunicato ufficiale sulle condizioni di Tereza Nova

Federsci ceca, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che: “Tereza Nova è stata posta in coma farmacologico dopo la caduta durante l’allenamento di discesa dello scorso venerdì (24 gennaio, ndr.) a Garmisch-Partenkirchen. È stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre il gonfiore cerebrale presso l’ospedale di Murnau. Qui rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario”.

Tanti sono stati i messaggi di vicinanza nei confronti dell’atleta. Ad esempio, immediatamente la Federazione ha fatto sapere tramite il quotidiano ‘Sport’: “Stiamo tutti pensando a Tereza. E le auguriamo una pronta guarigione e tanta forza”.

L’episodio ha colpito tantissimo. Tanto che la sua la connazionale Ester Ledecka ha deciso di non presentarsi alla discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. A vincere, davanti a Sofia Goggia, è stata Federica Brignone che ha dichiarato: “Speravo di fare una bella gara, ma non mi sarei mai aspettata di riuscire a vincere”.