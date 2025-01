Ultim’ora, gravissimo infortunio: frattura e stagione finita

Caduta rovinosa e trasporto in elicottero all’ospedale: il campione deve dire addio al Mondiale di scena dal 4 al 16 febbraio

Non è la prima volta che accade e non sarà nemmeno l’ultima. Gli infortuni sono all’ordine del giorno, lo sono da sempre nell’ambito dello sport. Nel calcio come in tutti gli altri, spesso sono di natura muscolare. Ma di recente sono aumentati quelli traumatici.

SuperG Kitbuhel: caduta rovinosa di Pinturault, trasportato in elicottero

Traumatico è quello che ha colpito Alexis Pinturault nel SuperG di Kitbuhel vinto dallo svizzero Odermatt. Lo sciatore francese è andato in rotazione nella curva verso sinistra ed è caduto contro la barriera di sicurezza. La corsa è stata fermata e il campione del mondo 2021 è stato così prima trasportato in toboga e dopo in elicottero verso l’ospedale.

Diagnosi pesante

Pinturault sarà costretto a saltare i Mondiali di Salbaach, in programma dal 4 al 16 febbraio. La diagnosi, infatti, è di quelle pesanti: vasta contusione ossea del piatto tibiale interno, con associata frattura e lesione al menisco interno. La notizia per così dire positiva è che non risulta essere stato danneggiato il legamento crociato anteriore.

Pinturaul sfortunato: era appena tornato da un altro infortunio

Come diceva il nostro Freak Antoni, “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo”. Soprattutto se c’è di mezzo Pinturault, il quale era appena tornato da un altro (serio) infortunio. Ovvero la rottura del crociato del ginocchio sinistro a Wengen, nel gennaio 2024.

Ê andato a schiantarsi nello stesso punto di Pinturault un altro francese, Florian Loriot. Lui è sbalzato in avanti e con il volto è sbattuto a terra. Anche per Loriot trasporto all’ospedale in l’elicottero, con gli esami che hanno evidenziato un trauma cranico.

C’è stato poi un terzo francese andato fuoripista: si tratta di Nils Alphand, caduto ad alta velocità contro le protezioni che precedono l’Hausberg. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

SuperG di Kitbuhel, presente anche Ibrahimovic

Al SuperG di Kitbuhel ha assistito anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della proprietà del Milan. Come riporta ‘Repubblica.it’, con lo svedese c’era Gerhard Berger, uno dei Vip che ogni anno sale in alta quota per assistere da vicino alle gare più emozionanti dello sci.

Come si vede dallo screen in alto, la regia internazionale dello sci lo ha definito “Football Legend”. La tv tedesca ‘Suddeutsche Zeitung’ ha enfatizzato un troppo’ il tutto, parole testuali: “Un uomo che una volta si considerava il più grande nel suo sport, Zlatan Ibrahimovic, stava guardando il più grande dello sci, Marco Odermatt, che ha tagliato di corsa il traguardo”.