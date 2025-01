Lacrime Sinner, pianto incontenibile: cosa è successo

Un Sinner da impazzire travolgere Zverez agli Australian Open: dopo la finale arrivano le lacrime, il gesto è da libro cuore

Imbattibile. Inutile girarci intorno: in questo momento Jannik Sinner è semplicemente troppo forte per tutti quanti. Secondo Australian Open vinto, terzo Slam in carriera, ed una finale dominata con una facilità che lascia esterrefatti.

Non ha potuto nulla Zverev contro il talento del numero 1 al mondo, non è riuscito – lui che nel ranking viene subito dietro a Sinner – neanche ad impensierirlo. Alla fine dei tre set, le palle break concesse dall’italiano sono zero: nessuna occasione per provare a mettere alle corde il campione di San Candido. Sinner è partito a razzo, ha servito con una precisione e una potenza invidiabili, ha risposto da grande campione qual è.

Alla fine il tedesco non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca ed inchinarsi alla superiorità del rivale. Un rivale che ha vinto tre Slam in carriera, mentre Zverev è alla sua terza finale persa in un major. Continua quindi la maledizione e subito dopo la fine del match il tedesco è apparso particolarmente provato e dispiaciuto per quanto visto in campo. Un Zverev in lacrime mentre si preparava la premiazione, a lungo seduto al suo angolo con le mani sul viso.

Sinner consola Zverev in lacrime: il gesto da campione

Un momento molto emozionante al quale Sinner non si è sottratto. Così, dopo aver esultato con il suo team, il campione italiano si è avvicinato nuovamente al rivale in lacrime. Lo ha abbracciato, gli ha parlato a lungo facendogli forza.

Un gesto da grande uomo, oltre che grande campione, un segno di vicinanza per un collega che in quel momento stava soffrendo particolarmente. Sinner lo ha voluto tirare su anche nelle dichiarazioni post gara. Se Zverev è apparso rassegnato (“ci stiamo provando dando tutto, forse sono io a non essere abbastanza forte“) le parole dell’italiano sono state di grande incoraggiamento: “So che è stata una giornata complicata – ha dichiarato rivolgendosi al rivale – , ma sei straordinario, continua a credere in te stesso. Sappiamo quanto sei forte e probabilmente solleverai una di queste coppe molto presto“.

Un Sinner campione anche fuori dal campo quindi capace di prendersi l’ovazione del pubblico e l’applauso degli avversari con Zverev che non ha potuto fare altro che ammettere: “Sei il numero uno al mondo e non di poco. Sei troppo forte“. Per lui, invece, l’appuntamento con la vittoria di un Slam è rimandato ancora.