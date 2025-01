Bufera Australian Open, immagini choc dopo la finale

Scoppia la bufera all’Australian Open dopo la finale che hanno certificato immagini choc con diversi tifosi rimasti sbigottiti dall’accaduto

Nello scorso weekend è calato il sipario sull’Australian Open dopo due settimane di grandi sfide. La vittoria nel singolo maschile, manco a dirlo, è andata ancora una volta al nostro Jannik Sinner, sempre più dominante. Nuovo Slam vinto, il terzo in carriera, bissando quello della scorsa annata. L’altoatesino è il re dell’Australia. Niente da fare per i suoi rivali, battuti con irrisoria facilità e in tre set come Zverev in finale.

La finale del singolo femminile, invece, si è avuta sabato. Ed è stata Madison Keys a trionfare sulla favorita della vigilia Aryna Sabalenka che non è riuscita a calare il tris dopo le vittorie del 2023 e del 2024. In questo caso il trionfo è andato all’underdog, a differenza di quanto successo con Sinner sempre più in vetta al ranking ATP. Non tutti però riescono ad accettare la sconfitta tenendo un comportamento consono dopo l’immensa delusione.

Australian Open, bufera dopo la finale! I dettagli

Ne è un esempio quanto successo all’Australian Open con alcune immagini choc che stanno facendo il giro del web e sono inequivocabili. Una vera e propria bufera rischia di abbattersi sulla coda (polemica) del torneo e specialmente su Aryna Sabalenka, resasi protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

La reazione da parte della bielorussa è stata un mix di nervosismo e “felicità”. Probabilmente ha cercato di mantenere la calma e mostrarsi comunque soddisfatta ma non sempre c’è riuscita. E così dopo il KO prima ha salutato rispettosamente la sua avversaria al centro del campo facendole i complimenti, poi subito dopo ha fatto emergere tutta la sua rabbia spaccando la racchetta. Infine ha ritrovato il sorriso scherzando insieme al suo team, facendo anche alcune foto con il trofeo destinato alla seconda classificata, e postando il tutto sui social.

Peccato però che ai più non è sfuggito cosa era successo in quegli attimi in cui era con staff e familiari al centro pista dopo aver ricevuto il trofeo. La Sabalenka, infatti, ha mimato di urinarci sopra, facendo il gesto più di una volta. Chiaro il significato: si tratta di un riconoscimento che per lei non conta nulla, voleva solo vincere. Naturalmente in molti hanno condannato il gesto e sono iniziate una serie di critiche specialmente sui social per la ragazza, accusata di aver mancato di rispetto alla competizione.