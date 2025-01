È arrivato il verdetto, Sinner gelato: non se l’aspettava

Nuova accesa discussione con protagonista il tennista vincitore di nuovo agli Australian Open. È circolato un post, ma proveniva da un account fake: cosa è successo

Sono e saranno i giorni di Jannik Sinner, che domenica ha aggiunto un altro titolo alla sua ormai stracolma bacheca. Agli Australian Open il numero uno al mondo è stato praticamente perfetto. Si può dire anche ingiocabile, avendo perso appena due set. In finale ha poi strapazzato Zverev, non certo il primo che passa visto che il tedesco è il numero 2 nella classifica ATP.

Grazie alla seconda vittoria consecutiva del major australiano, Sinner è diventato l’unico tennista italiano di sempre a vincere 3 titoli del Grande Slam. L’altoatesino ha così superato una leggenda del nostro tennis, Nicola Pietrangeli.

Sinner supera Pietrangeli: “Non rosico, oggi Jannik è imbattibile”. L’avviso a Cahill

“Oggi è imbattibile – ha detto all’Ansa proprio l’ex campione azzurro, che aveva stabilito il record vincendo il Roland Garros per due anni consecutivi, nel 1959 e nel 1960 – È incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, avevo pensato che sarebbe stata una passeggiata. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci“.

Da Pietrangeli a Cahill, l’allenatore di Sinner che si è commosso durante il discorso di Jannik alla premiazione e che, come svelato dallo stesso tennista, ha intenzione di ritirarsi.

Ma “Darren, io proverò a convincerti… – l”avviso’ pronunciato ai microfoni dell’altoatesino – Probabilmente questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore, sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te”.

Fa rumore l’assenza a Melbourne della Kalinskaya: “Non cambia niente”

Il tema Sinner sfocia anche nel gossip. Non è passata infatti inosservata l’assenza a Melbourne, alla finale, della sua fidanzata nonché collega Anna Kalinskaya. Fa specie il fatto che non abbia nemmeno pubblicato qualcosa sui propri social per complimentarsi con Jannik. È circolato un post, ma proveniva da un account fake. Non è che la loro storia sia già finita?

A Singapore per il locale torneo WTA 250, la numero 18 al mondo è tornata a parlare di Sinner. Seppur non specificatamente sulla loro relazione, per alcuni non più in essere. Le è stato chiesto se sentisse una pressione maggiore dopo il trionfo di Jannik nel major australiano, secca è stata la sua risposta: “Non cambia niente”. Il mistero, o meglio il gossip continua…