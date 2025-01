Il mercato dell’Inter spiegato da Inzaghi: “Palacios in trattativa, andrà a giocare. Acquisto? Qualche difficoltà c’è…”

Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida di Champions League fra l’Inter ed il Monaco, prevista domani alle 21 a San Siro e che chiuderà il percorso della prima fase dei nerazzurri nella massima competizione europea, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato anche di mercato. Non è un segreto che la coperta in difesa sia corta e proprio su questo tema si è soffermato l’allenatore.

A partire dal ruolo di Bisseck, che è stato visto di recente anche nel ruolo di centrale nella linea a 3 davanti a Sommer: “Può farlo, lo ha dimostrato quando ha giocato titolare ed anche a Lecce. E’ un ottimo giocatore, sta crescendo continuamente, in questo momento fa il terzo, ma so che all’occorrenza può farlo. Ma sappiamo anche che stiamo aspettando il rientro di Acerbi e che abbiamo già De Vrij”.

Poi ad Inzaghi viene chiesto se, in caso di addio di Palacios e Buchanan, ci potrà essere un innesto in quel reparto: “Non posso aiutarti sul mercato, so che c’è una trattativa per Palacios, un giocatore che sta lavorando molto bene, in crescita. Questi 5 mesi lo hanno aiutato tantissimo, con la società se ne è parlato perché ha giocato poco, ha tante richieste, probabilmente andrà a giocare in questi mesi restanti. Per il resto in questo momento mi concentro sul campo, sapendo che di recente abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare quanti cambi avrei voluto“. Insomma, nessuna richiesta alla società, anche se Inzaghi fa capire che non direbbe di no ad un nuovo arrivo per dare respiro ai giocatori in situazioni d’emergenza come quella recente.