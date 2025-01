Monza, Bocchetti: “Sul primo gol c’è fallo su Izzo”

Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, ha parlato, in conferenza stampa, dopo il ko 2-0 contro il Genoa: “Nella prima frazione abbiamo rischiato solo sul rigore, nella ripresa siamo stati fragili. Ci è mancata personalità e coraggio per creare il presupposto su cui costruire qualcosa. Non bisogna demoralizzarsi, testa alla prossima e torniamo a fare punti“.

Cosa è mancato: “In stadi come questo serve coraggio per provare a fare la giocata e del male all’avversario. É un peccato perché i ragazzi ci tenevano tanto a fare bene“.

I gol subiti per disattenzioni: “Il primo gol di De Winter è propiziato da un fallo su Izzo, il Genoa ci ha punito su due disattenzioni nostre“.

Djuric ceduto prima di questa partita: “É una dinamica che ci può stare in una finestra di mercato. La società sa che cosa voglio“.