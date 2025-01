Pedullà: “Gimenez, perché il Milan ha una speranza (oltre il cartellino)”

Ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Santi Gimenez: “Abbiamo detto e ripetiamo che difficilmente ci saranno novità su Santiago Gimenez prima delle partita Champions di mercoledì sera tra Lille e Feyenoord. Ma i contatti con agenti e intermediari stanno andando avanti, non è solo un problema di cartellino, fin qui gli olandesi non hanno mollato di un centimetro, pur ribadendo che i rossoneri dovranno avvicinarsi ai 37-40 milioni. Il Milan confida in un altro non insignificante dettaglio: la scorsa estate quando i rossoneri presentarono un’offerta al Feyenoord negli ultimi giorni di mercato, come rivelato dallo specialista messicano qualche mese fa, il no olandese era stato accompagnato da una promessa.

Ovvero che nella successiva finestra di mercato, quella in corso, avrebbero cercato di accontentarlo. E il Milan sta spingendo proprio in virtù di questo non trascurabile particolare, con la sponda di Gimenez che ovviamente non vuole entrare in collisione con il suo club e con una tifoseria che ama. È una speranza, non una certezza. Più o meno quanto accaduto con Hancko che la Juve ha sondato da fine novembre, ma che il Feyenoord almeno per ora non intende cedere. E ha già comunicato che se ne riparlerà a giugno, sapendo che il difensore centrale ora o a luglio alla Juve ci vuole andare. A meno che negli ultimi giorni di mercato…”