Pedullà: “Trapani, comunicato l’esonero a Capuano”

Nuovi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sulla situazione in casa Trapani: secondo quanto raccolto da Pedullà, infatti, la società siciliana ha comunicato l’esonero a Ezio Capuano, dopo la rottura di ieri tra l’allenatore e una parte della squadra.

L’X di ieri da parte di Alfredo Pedullà sul Trapani

Sono ore calde a Trapani per la panchina. Eziolino Capuano traballa e potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.

Momenti di riflessione in casa granata così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà sul suo profilo X: “Rottura tra Capuano e una parte della squadra a Trapani: l’allenatore è a rischio“.