Esclusiva SI – Pedullà: “Verona, in trattativa per Cheikh Niasse”

L’Hellas Verona sta lavorando a una trattativa a sorpresa per rinforzare la propria rosa e din particolare il reparto di centrocampo. Il club gialloblù è infatti in fase avanzata nella trattative per arrivare a Cheikh Niasse. Centrocampista senegalese, classe 2000, attualmente in forza allo Young Boys, Neisse è cresciuto nel settore giovanile del Lille. Nel corso di questi anni, sia in Svizzera che in Europa. il giocatore si è distinto per le sue qualità fisiche e tattiche, attirando l’attenzione di diverse squadre.

Niasse, circa 190 cm di altezza, è un profilo duttile. Infatti, il 24ennne senegalese è capace di giocare sia come mediano classico davanti alla difesa, che anche come difensore centrale. Una versatilità che potrebbe rivelarsi preziosa per il Verona, alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. La trattativa si trova nelle fasi decisive: restano ancora alcuni dettagli da definire – dice Pedullà – ma la sensazione è che la chiusura dell’operazione possa avvenire a breve.

L’arrivo di Niasse potrebbe dare maggior solidità alla squadra di Paolo Zanetti, impegnata nella lotta per la salvezza. Il Verona, infatti, sta cercando rinforzi per affrontare al meglio la seconda metà del campionato di Serie A. Le prossime ore saranno cruciali per capire se il club riuscirà a chiudere l’affare e portare il talento senegalese in Italia. Il giocatore in estate era stato cercato anche dall’Udinese e dai Rangers in Scozia.