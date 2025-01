Juventus, il futuro è oggi: servono tre punti contro il Benfica

Si gioca molto la Juventus contro il Benfica. Sebbene ci siano ormai pochissime possibilità di vedere i bianconeri tra le prime otto (l’occasione sprecata a Bruges pesa davvero tanto), la squadra di Motta non vuole perdere altri punti. Allo Stadium stasera arriva il Benfica, che si gioca ancora di più, considerando la posizione in classifica dei lusitani, alla disperata ricerca di punti per centrare un piazzamento tra le prime 24.

In ottica formazione Thiago Motta dovrebbe puntare nuovamente su Vlahovic, che è reduce da tre panchine di fila dopo aver giocato soli 29 minuti contro Milan, Bruges e Napoli. Ora il serbo vuole tornare a brillare, senza pensare al futuro che verrà.