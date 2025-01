Juventus, stasera c’è il Benfica. Le possibili scelte di Motta

La Juventus chiuderà questa prima fase di Champions League in casa contro il Benfica. Serve vincere, per sperare in una qualificazione diretta al momento molto complicata, ma soprattutto per trovare nuova consapevolezza. Motta ripartirà dal 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, Savona, Gatti, Kalulu e McKennie in difesa. Locatelli e Thuram in mediana, sulla trequarti Conceicao, Koopmeiners e Nico Gonzalez alle spalle di Vlahovic, al momento favorito.

Juventus-Benfica, la probabile formazione dei bianconeri

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Nico; Vlahovic.

Le parole di Motta alla vigilia

Thiago Motta, allenatore della Juventus, si è espresso così in conferenza stampa in vista del match di Champions League che vedrà la sua squadra impegnata domani sera contro il Benfica.

Come sta Cambiaso?

“Domani non sarà a disposizione. Ha avuto questo problema alla caviglia, non si sente al 100% e vuole curarsi del tutto dal problema alla caviglia”.