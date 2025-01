Milan, archiviare gli attriti e il mercato: a Zagabria serve il giusto atteggiamento

Archiviare gli attriti: il Milan vuole trovare continuità in Champions League e il risultato di Zagabria sarà fondamentale per l’economia della competizione. Entrare tra le prime otto sarebbe importante per il piano societario e non solo. In ottica formazione questa sera è previsto un 4-2-3-1 con un dubbio sul terzino destro. in avanti i titolarissimi.

Si parla di mercato, ma per adesso il focus è sul campo. Gimenez può attendere. Ieri Conceicao ha fatto un discorso alla squadra prima dell’allenamento. L’obiettivo è chiaro: vincere in Croazia per fornire anche quella carica agonistica in vista del derby di domenica.

La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata.