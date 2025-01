Pedullà: “Fatta per Gori al Sudtirol. All’Avellino va Cagnano”

Nuovo aggiornamento esclusivo di mercato da parte di Alfredo Pedullà, che tramite il suo profilo X annuncia un doppio colpo di mercato: “Fatta per Gori al Sudtirol, all’Avellino va il terzino Cagnano”.

L’Avellino ha preso Facundo Lescano che nelle prossime ore sarà liberato dal Trapani e che domani sarà in tribuna a Latina per assistere alla partita dei suoi nuovi compagni. Ma da Avellino quasi sicuramente andrà via Gabriele Gori che ha avuto diverse richieste nelle ultime ore, con il Sudtirol in pressing e vicino alla definizione della trattativa per l’arrivo del classe 1999.