Roma, col Francoforte per evitare una clamorosa eliminazione

La Roma è reduce dalla buona prova in campionato, che ha visto i giallorossi battere in rimonta l’Udinese a domicilio. La squadra di mister Claudio Ranieri ha risposto alla brutta sconfitta di Europa League in casa dell’AZ Alkmaar. Un ko che ha compromesso definitivamente le residue possibilità della formazione della Capitale di arrivare direttamente agli ottavi di finale della seconda competizione europea. Ma non solo, perché la Roma ha messo seriamente a rischio anche il passaggio al turno successivo dell’Europa League. La squadra capitolina conserva appena un punto sul 25° posto.

Roma, Eintracht osso duro

Contro l’Eintracht Francoforte servirà la miglior Roma per vincere, ma non sarà facile. La squadra tedesca deve ancora assicurarsi un posto direttamente agli ottavi di finale, anche se al momento si trova al secondo posto nella League Phase della seconda competizione europea. Una gara complicata non solo per il livello dell’avversario, ma anche per la difficoltà di affrontare una sfida così delicata. Per fortuna della Roma, l’ultima giornata si giocherà di fronte al pubblico amico dell’Olimpico, che spingerà la squadra proprio come ha fatto in questi ultimi anni di grandi prestazioni europee.

Francoforte senza il suo miglior giocatore

Ranieri e i suoi dovranno sfruttare il buon momento che stanno vivendo in campionato per provare ad avere la meglio dell’Eintracht, che saranno privi del loro miglior giocatore finora. Marmoush, infatti, è passato nei giorni scorsi al Manchester City per circa 80 milioni di euro. L’Eintracht lo ha già sostituito col francese Wahi, ma biosgnerà capire se l’impatto dell’ex Lens e Olympique Marsiglia sarà positivo. Eguagliare quanto ha fatto l’egiziano passato al City sarà sostanzialmente impossibile.