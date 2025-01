Manuel Bortuzzo, video strappalacrime: commozione inevitabile

Il video del campione paralimpico Manuel Bortuzzo emoziona i fan: le sue parole sono un grande esempio per tutti

Impossibile non emozionarsi. La storia di Manuel Bortuzzo è la storia di chi si è trovato a fare i conti con un destino crudele, ma non si è voluto arrendere e ha trovato la forza per guardare avanti.

Lo ha fatto il 25enne triestino rituffandosi in acqua, dopo che il suo sogno di nuotatore era stato spazzato via da un proiettile vagante che gli ha lesionato la spina dorsale. Uno scambio di persona, hanno appurato poi le indagini, ma che ha avuto un effetto devastante sulla vita di Bortuzzo. Costretto su una sedia a rotelle, lui che era (ed è) un grande sportivo, il giovane atleta ha impiegato qualche anno per ritrovare la forza e la passione per lo sport, ma una volta che si è riaccesa la fiamma ha ripreso da dove aveva interrotto: vincendo.

A settembre il suo sogno olimpico è diventato realtà con il bronzo alle paralimpiadi di Parigi nei 100 metri rana SB4 con tanto di record italiano. Un traguardo agognato e ottenuto con grandissima forza di volontà e voglia di non arrendersi mai. Non lo ha fatto neanche davanti alle avversità ed è normale che il suo sia diventato un esempio per tutti. Così un suo video sui social non ha potuto far altro che commuovere i fan.

Bortuzzo in piedi: “Dimentico quanto sono alto”

Grande commozione per un video pubblicato su Instagram da Manuel Bortuzzo. L’atleta paralimpico si è ripreso mentre appare in piedi vicino ad un tavolo, ovviamente indossando i tutori.

Tanto basta per far emozionare i fan, anche davanti all’ironia del giovane: “Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95“. Alla valanga di commenti che ha provocato il suo video, Bortuzzo non ha potuto fare altro che rispondere con un grazie e volendo anche fare un chiarimento: “Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato – ha scritto Bortuzzo – , ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre“.

Lui lo ha fatto e lo continuerà a fare: ha trovato la forza per andare avanti nonostante tutto ed ora si gode ogni minimo traguardo ottenuto.