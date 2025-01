Milan sconsolato dopo il ko di Zagabria: la rabbia di Pulisic e Maignan, obiettivo riscatto nel derby

Il Milan di Sergio Conceicao cade a Zagabria 2-1 con i padroni di casa allenati da Fabio Cannavaro che hanno avuto la meglio dei rossoneri sfruttando al meglio la superiorità numerica. Di seguito le parole di Maignan e Pulisic.

LE PAROLE DI MAIGNAN

“Stasera abbiamo sbagliato. Volevamo vincere per finire tra le prime otto. È molto difficile descrivere la partita di stasera. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara, al campionato… Poi vediamo per le prossime. Sono deluso, sono incazzato. Volevamo vincere, ma non abbiamo fatto bene. La Dinamo ha avuto due occasioni e ha segnato due gol, ha giocato meglio di noi e ha vinto. Sappiamo dentro di noi cosa ci manca per fare la differenza. Oggi dobbiamo cercare di ottenere risultati, nient’altro”.

LE DICHIARAZIONI DI PULISIC

“Dobbiamo giocare meglio. Ci mettiamo sempre in difficoltà nel primo tempo, così diventa difficile cambiare la partita. Possiamo anche fare degli errori, ma dobbiamo vincere più duelli… Dobbiamo giocare meglio in generale. Stiamo provando a cambiare questa cosa, vorremmo avere più continuità. Oggi però non posso spiegarlo. Derby? Questo fine settimana abbiamo una grande opportunità contro l’Inter”.