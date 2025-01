Pedullà: “Fiorentina, occhi su Ghilardi e Coppola”

Nuovi importanti aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato della Fiorentina, in vista di un’ipotetica cessione di Pietro Comuzzo: “Fiorentina, occhi su Ghilardi o Coppola del Verona se verrà perfezionata cessione di Comuzzo”.

Continua Pedullà sul proprio sito: “La Fiorentina potrebbe prendere un altro difensore centrale quando perfezionerà il trasferimento di Pietro Comuzzo al Napoli. Bisogna procedere in ordine di priorità, quindi precedenza a Comuzzo trattativa che si è accesa a sorpresa come anticipato ieri mattina. Alla Fiorentina piacciono due profili, entrambi del Verona: stiamo parlando di Daniele Ghilardi, classe 2003, e di Diego Coppola, un altro 2003, magari in quest’ordine non alfabetico, ma vedremo. Prima la definizione dell’affare Comuzzo…”