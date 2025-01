Valentino Rossi, segreto inconfessabile: “Ero in apnea”

Per Valentino Rossi è in arrivo una nuova moto, ma la notizia di pochi giorni fa ha lasciato tutti a bocca aperta. Stavolta tutto è stato deciso puramente dalla fortuna, senza fare il minimo sforzo.

Cresciuto con un’infanzia senza troppo pretese, Valentino Rossi ha sempre avuto la passione per i motori e, più nello specifico, per le moto. Si può dire che praticamente sulla sella ci sia nato, come poi ha dimostrato la sua lunga e vittoriosa carriera professionistica. Rossi era un ragazzo che di marachelle ne combinava molte, in quel di Urbino, facendo impazzire i suoi genitori e persino i Carabinieri del posto.

Nonostante abbia passato l’infanzia a farsi sequestrare un motorino dietro l’altro, Valentino Rossi è diventato negli anni un idolo e un esempio per tanti italiani. Storie di vittorie e sofferenze che sono entrate nelle case della gente, tanto da portare alcuni fan ad appiccicare il numero 46 sulle fiancate delle auto e delle moto, o addirittura sui caschi da bicicletta. Pochi giorni fa però è accaduto qualcosa di straordinario, di inaspettato, grazie al quale la vita di un uomo ha preso una piega a dir poco “fortunata”.

Eurojackpot per Valentino Rossi, ma è solo un soprannome

Sono stati ben 2.637.766,50 euro quelli portati a casa da una famiglia residente a Brindisi. Una cifra che effettivamente si avvicina al salario di un campione di Moto GP come Valentino Rossi, il campione al quale il vincitore dell’Eurojackpot ha rubato momentaneamente il nome per motivi di privacy. Ebbene, Valentino e sua moglie avevano perso lavoro lo scorso anno e come di consueto, una volta a settimana, l’uomo ha piazzato 2 euro su una schedina della lotteria europea.

Sia io che mia moglie avevamo perso il lavoro… vincere è stato un regalo bellissimo – ha dichiarato il vincitore dopo aver appreso la notizia – è stato come trovare ossigeno quando si è in apnea. Una sensazione di libertà – ha poi chiosato. Con grande incredulità la coppia apprese di essere diventata milionaria attraverso l’app, ma inizialmente non diedero troppo importanza perché convinti di aver vinto qualche spicciolo: poi la sorpresa. Grazie ai soldi vinti, la coppia pugliese ha intenzione di dedicarsi anche alla beneficienza, cosa che da sempre hanno incentivato favorendo le adozioni a distanza di bambini in difficoltà. Oltre a questo però, il nostro Valentino potrà finalmente coronare il sogno di una vita: comprare un bellissima motocilcetta.