Addio ad una leggenda dello sport azzurro: vuoto incolmabile

Terribile notizia per lo sport italiano. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e sta facendo il giro del web man mano che si diffonde. Un duro colpo, l’ennesimo in un periodo davvero sfortunato. Negli ultimi mesi, infatti, diversi ex campioni riguardanti l’Italia ci hanno lasciati. Personaggi che in un modo o nell’altro hanno scritto la storia dello sport azzurro, lasciando un vuoto incolmabile.

Il 2024 è stato funestato da addii anche eccellenti. Come ad esempio quelli di Gigi Riva e Totò Schillaci. Due calciatori che in epoche differenti hanno letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi italiani. Al di là del calcio, ci sono anche altre discipline come ad esempio quelle olimpiche. In Italia c’è una vera e propria Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia conosciuta con l’acronimo di ANAOAI.

Ci sono varie sezioni locali e ognuno ha a capo un proprio presidente. Quest’ultimo spesso è un ex sportivo che ha avuto diversa gloria durante la propria carriera. Come capitato allo sfortunato protagonista della sezione di Terni, venuto a mancare nelle scorse ore, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi sostenitori.

Come si apprende anche da una nota apparsa sul sito ufficiale dell’ANAOAI, la città di Terni e non solo piange la scomparsa del presidente della sezione locale, Silvano Pani. Aveva 79 anni. Era stato un campione italiano giovanile nella disciplina dello sci alpino ed era in carica dal 2001. Per oltre due decenni ha mantenuto la sua mansione di essere al vertice dell’Associazione, fino a questo tragico giorno. Nel corso degli anni ha partecipato e organizzato diverse iniziative con lo scopo di premiare i giovani del territorio che si mettevano in risalto per qualche merito sportivo.

Sul sito lo si ricorda come “un grande presidente e un maiuscolo uomo di sport che fino alla fine ha dato un grande contributo alla nostra “grande famiglia Azzurra””. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Queste, invece, le parole del delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli: “Silvano è stato prima atleta e poi dirigente. Un esempio e una guida per tutti noi. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel nostro mondo, proveremo a portare avanti gli ideali e i valori in cui credeva tutti insieme”.