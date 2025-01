ESCLUSIVA SI Empoli, forte interesse del Besiktas per Liberato Cacace

Il Besiktas di Ciro Immobile bussa alla porta dell’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è un forte interesse del club turco per il duttile giocatore classe 2000 Liberato Cacace, utilizzato dal tecnico D’Aversa in differenti ruoli nel corso di questa prima parte di stagione ed autore di 2 gol e 3 assist fin qui.

Cacace è nato a Wellington, Nuova Zelanda, da madre neozelandese (con ascendenze italiane) e padre di Massa Lubrense (in provincia di Napoli): in casa si parla italiano nonostante militi in pianta stabile nella Nazionale allenata da Darren Bazeley. Nel calcio italiano, Cacace è approdato nel gennaio del 2022, quando l’Empoli lo ha prelevato – prima in prestito e poi riscattandolo dopo 6 mesi – dal club belga del Sint-Truiden.