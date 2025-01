L’allenatore del Feyenoord sull’interesse del Milan per Gimenez: “Spero possa restare, ma non è solo una mia decisione”

Brian Priske, allenatore del Feyenoord, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Ajax, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante messicano, Santiago Gimenez da tempo nel mirino del Milan: “Come allenatore ho il compito di dare il massimo con i giocatori che ho a disposizione. Ho un rapporto di lavoro incredibilmente buono con l direttore sportivo e siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Il nostro ds fa ciò che è meglio per questo club, anche quando si tratta di una possibile partenza di Gimenez.

Mi piacerebbe molto tenere Santiago perché è un giocatore molto bravo. Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono giocare nelle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez”.

Da tempo il bomber del club olandese è il principale obiettivo di mercato della squadra rossonera che vorrebbe regalare a Sergio Coincecao il rinforzo perfetto per l’attacco anticipando l’investimento estivo visti i tanti problemi offensivi e in zona gol del reparto avanzato del Milan che cerca riscatto domenica nella stracittadina contro l’Inter dopo il tonfo di Zagabria in Champions League.