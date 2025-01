Verstappen ha un nuovo compagno: ha appena firmato

Intanto non si placano le voci di un suo ritiro dalla Formula 1. Ad alimentarle anche il Team Principal della Red Bull

Verstappen ha un nuovo compagno di scuderia. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la decisione è stata presa. Arriva dal team satellite della Red Bull, con la quale il pilota olandese ha vinto gli ultimi quattro mondiali di Formula 1.

Verstappen, nuovi rumors sulla data del suo ritiro

Verstappen è tornato al centro dell’ormai solito chiacchiericcio sul suo possibile ritiro. Quando potrebbe avvenire? La data cerchiata in rosso appare essere il 2028, cioè quando avrà 31 anni e scadrà il suo contratto con la squadra di Milton Keynes.

A gennaio, nell’intervista a ‘F1.com’, il classe ’97 ha allontanato senza troppa convinzione i rumors relativi al suo addio al circus: “Al futuro non ci voglio ancora pensare. Possono succedere un sacco di cose, però adesso sono molto contento di dove sono”.

Ritiro Verstappen, Horner alimenta le voci: “Non si vede come Alonso o Hamilton”

Va detto che ad alimentare la questione ritiro ci ha pensato anche il Team Principal di Red Bull, Christian Horner: “Dalle conversazioni che ho avuto con lui, è chiaro che non si vede come Alonso o Hamilton, ancora in questo sport per i prossimi 15 anni o giù di lì – ha detto ai media un mese e mezzo fa – Ha tanti interessi al di fuori della F1″.

Lui ama questo sport, ma non appena il divertimento cala, andrà a fare qualcos’altro. Siamo molto grati che sia il nostro pilota e speriamo che rimanga così per molti anni a venire, almeno fino al 2028, ma nessuno ha la sfera di cristallo”.

In attesa di capire il livello della nuova Ferrari e quanto potrebbe riuscire a incidere Lewis Hamilton, non c’è dubbio sul fatto che Verstappen sarà il grande favorito anche al Mondiale 2025 alle porte.

Tsunoda nuovo compagno di scuderia

Il 28enne di Hasselt è il leader incontrastato della Red Bull, la quale si appresta ad accogliere un nuovo pilota: il giapponese Yuki Tsunoda.

Nello specifico, come riportato da ‘F1grandprix.com’, il classe 2000 di Sagamihara sarà quello di riserva a Liam Lawson, fresco di promozione proprio dalla Racing Bulls, scuderia satellite in cui dallo scorso anno corre lo stesso Tsunoda.

Tsunoda potrebbe rimpiazzare anche Verstappen

Il quasi 25enne nipponico, con alle spalle 90 Gran premi, farebbe il salto alla Red Bull già nel prossimo mondiale qualora Lawson dovesse deludere le attese, oppure in caso di squalifica di gara del collega neozelandese come dello stesso Verstappen.