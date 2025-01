Clamoroso, Verstappen lascia la F1: arrivano conferme

Il quattro volte campione del mondo potrebbe abbandonare presto la Formula 1. Una data cerchiata in rosso

Verstappen lascia la Formula 1? Arrivano conferme clamorose a quanto si dice e si vocifera dentro e fuori il circus sul possibile addio alle corse del quattro volte campione del mondo.

Verstappen e l’addio alla Formula 1: “Potrebbe farlo a breve”

“Potrebbe farlo a breve”, l’annuncio che in qualche modo ‘sconvolge’ il mondo a quattro ruote. E pensare che sono ancora fresche le parole di Tom Coronel, ex pilota nonché connazionale del numero uno della Red Bull.

Verstappen alla Ferrari! “Assegno in bianco”

A ‘Racingnews365’ Coronel aveva criticato la Ferrari per non aver preso Verstappen: “L’anno scorso, prima che Hamilton facesse l’annuncio, ho detto che se fossi stato Fred Vasseur, avrei inviato a Verstappen un assegno in bianco. Forse avrebbero rischiato la bancarotta, ma se vuoi vincere era semplicemente l’unica opzione”.

Ritiro Verstappen, una data cerchiata in rosso

Sono mesi e mesi che si parla del ritiro di Verstappen dalla Formula 1. L’olandese ha tanti interessi al di fuori del circus, vedi quello per la 24 Ore di Le Mans, e questo potrebbe spingerlo a dire addio prima del previsto. Sarebbe sorprendente se lo facesse prima del 2028, quando scade il suo contratto con la Red Bull.

“Al futuro non ci voglio ancora pensare – ha detto il classe ’97 a F1.com’ lo scorso gennaio – Possono succedere un sacco di cose, ma adesso sono molto contento di dove sono”.

Rosberg: “È uno scenario possibile. L’intensità della Formula 1 ti lascia il segno”

L’addio alla Formula 1 di Verstappen è un tema più dibattuto di quanto si possa pensare. Parliamo d’altronde del pilota quattro ruote più importante insieme a Lewis Hamilton, sulla carta suo principale avversario nel Mondiale che scatterà il 14-16 marzo col GP di Melbourne.

Per l’ex pilota Williams e Mercedes, Nico Rosberg, “il ritiro di Max dalla Formula 1 è uno scenario possibile” che “potrebbe verificarsi a breve”.

“L’intensità della Formula 1 ti lascia un segno, sia mentalmente che fisicamente – ha sottolineato il campione del mondo 2016 alla stampa internazionale – L’addio potrebbe arrivare soprattutto se sente di aver raggiunto ciò che desiderava, e desidera esplorare altro nella vita”.

Passare dai ritmi frenetici della Formula 1 a una vita più tranquilla potrebbe risultare traumatico: “Si passa da uno stile di vita intenso e strutturato a una libertà totale, che incredibilmente può sembrare travolgente. Dal mio punto di vista sono stato fortunato a trovare nuovi progetti a cui dedicarmi, ma per molti è diverso”.