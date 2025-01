Verstappen alla Ferrari, annuncio clamoroso: assegno in bianco

Non solo Hamilton, anche Vertsappen continua ad attirare parecchio l’attenzione: ecco cosa c’entra il pilota olandese con la Ferrari.

Max Verstappen può davvero approdare alla Ferrari? È arrivato un annuncio che ha colto tutti di sorpresa e che ha addirittura fatto riferimento a un presunto ‘assegno in bianco’. Ecco cosa sta succedendo con il pilota olandese che negli ultimi anni ah padroneggiato in Formula 1.

In Ferrari è ufficialmente iniziata una nuova era: quella in cui Charles Leclerc avrà come nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha in queste ultime settimane, tra presentazione ed approdo a Maranello, decisamente capitalizzato l’attenzione tra l’entusiasmo generale dei tifosi del Cavallino Rampante (e non solo).

Il Mondiale di Formula 1 per questo 2025 sarà decisamente tutto da vivere, ma c’è chi non può fare a meno di pensare a come sarebbe avere in Ferrari un altro fuoriclasse del calibro di Max Verstappen. Proprio di questo ha perciò parlato il pilota olandese Tom Conorel: le sue parole hanno spiazzato tutti anche perché sono state tanto forti quanto inaspettate.

Conorel su Verstappen: la Ferrari avrebbe dovuto fare questa mossa

Tom Conorel, parlando di Max Vertstappen, ha dichiarato ai microfoni di ‘Racingnews365’: “La Ferrari è la Ferrari. Ecco perché l’anno scorso, prima che Hamilton facesse l’annuncio, ho detto che se fossi stato Fred Vasseur, avrei inviato a Verstappen un assegno in bianco. Forse rischierebbero la bancarotta ma se vuoi vincere, questa è semplicemente l’unica opzione”.

“Sei davvero un pilota di successo – ha sottolineato l’olandese – solo se vinci il titolo con una Ferrari. Non voglio sminuire il successo di Max, perché sta per battere tutti i record del mondo”.

“Lui è più che speciale e tutte le prove sono già state fornite, non c’è più bisogno di parlarne. Ma se indossi una tuta rossa Ferrari, non sei un pilota di Formula 1, sei di livello superiore”, ha concluso. Insomma, l’olandese ha il sogno di vedere il suo connazionale in rosso e nella vita, si sa, mai dire mai.

Anche perché fino a qualche anno fa nessuno avrebbe potuto immaginare di vedere un giorno lo stesso Hamilton a bordo di una Ferrari. Al momento è iniziata l’epoca in cui il britannico proverà a puntare al titolo insieme al suo compagno di squadra, il monegasco Leclerc, poi in futuro si vedrà cosa succederà.