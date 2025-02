Primavera 1, Milan-Bologna e Lecce-Roma in diretta su Sportitalia e su Primavera TV (anche streaming)

E’ in corso la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1: alle 13 si giocherà Milan-Bologna, il match sarà visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT: (CLICCA QUI PER SEGUIRLA IN STREAMING)

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

MILAN: Longoni, Bakoune, Nissen, Paloschi, Sala, Liberali, Bonomi, Comotto, Eletu, Magni, Scotti A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Dutu, Di Siena, Lontani, Ossola, Tezzele, Colombo, Tartaglia, Siman. Allenatore: Federico Guidi.

BOLOGNA: Happonen, Markovic, Jaku, Menegazzo, Ravaglioli, Di Costanzo, Papazov, Nesi, Addessi, Negri, Ivanisevic. A disposizione: Pessina, De Luca, Gattor, Alvarez, Zonta, Baroncioni, Tonin, Veliges Maghouza, Mazzetti, Castaldo. Allenatore: Leonardo Colucci.

In contemporanea anche Lecce-Roma visibile su Primavera TV ed in streaming (CLICCA QUI).