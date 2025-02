Bologna, per Posch alla fine la spunta Gasperini: andrà all’Atalanta, i dettagli

Alla fine la spunta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: Stefan Posch lascia il Bologna in questo mercato di gennaio per diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Il terzino arriva a Bergamo con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. 14 presenze per l’austriaco in questa prima parte di stagione in Serie A agli ordini di Vincenzo Italiano. Battuta la concorrenza dunque delle diverse squadre che si sono interessate a lui in queste settimane, come l’onnipresente Como di Fabregas.