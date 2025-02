C’è fermento in casa Milan per l’arrivo di Joao Felix, come terzo grande colpo di questo mercato invernale rossonero dopo quelli di Walker in difesa e Gimenez in attacco.

E non solo fra i tifosi: secondo quanto arrivato alla nostra redazione, dopo lo sbarco a Malpensa, appena il giocatore ha tolto la modalità aereo dal suo smartphone ha ricevuto subito la chiamata di Conceicao, che non vedeva l’ora di mettersi in contatto con lui per dargli il benvenuto.