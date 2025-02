Dopo l’arrivo di Provstgaard di ieri sera, oggi la Lazio ha accolto anche Reda Belahyane dal Verona, annunciato in queste ore come nuovo rinforzo per la mediana di Marco Baroni.

Ed il patron biancoceleste, Claudio Lotito, ai microfoni de Il Messaggero si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo le critiche per il mercato dei capitolini: “Nessuno se lo aspettava, ora che si dice in giro? Io faccio i fatti, gli altri parlano”, le sue parole.