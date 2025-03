Brignone inarrestabile: vince nel SuperG a Kvtifjell davanti a Gut e Goggia. E la Coppa…

Federica Brignone non ha più limiti e continua a dominare la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile. La 34enne valdostana, nata a Milano, a Kvitfjell, in Norvegia, vince il Super-G e conquista l’ottava vittoria stagione in Coppa. Una vittoria, l’ennesima quella di Federica, che la proietta sempre più davanti a tutte nella classifica di Coppa del Mondo generale. Federica con questa vittoria arriva a quota 35 vittorie in Coppa del Mondo. Nella gara di oggi, la sciatrice azzurra ha preceduto la rivale in Coppa del Mondo generale Lara Gut-Behrami e l’altra azzurra Sofia Goggia. La bergamasca con il terzo posto odierno sale a sua volta a quotata 60 podi in carriera. Numeri importantissimi, ma mai quanto quelli di Fede che sta toccando con mano un sogno.

Brignone, Super-G sul filo

Le prime due posizioni del Super-G sciato in terra norvegese quest’oggi hanno ricalcato le prime posizioni della graduatoria della classifica di Coppa del Mondo generale. In testa Federica Brignone ha vinto con il tempo di 1.30,11, solamente 6 centesimi sulla rivale svizzera che ha chiuso in 1.30,17. Vicinissima anche Sofia Goggia con il tempo di 1.30,20.

Una gara incredibile che ha consolidato il vantaggio di Federica Brignone in testa proprio alla classifica generale della Coppa del Mondo, sempre più nelle sue mani grazie a questa vittoria e al quarto posto in discesa libera: “Oggi è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana davvero super positivo. Ho fatto due ottimi risultati in discesa libera e con la vittoria in un Super-G così complicato. È molto importante per me. Ho rischiato e sono stata anche molto fortunata con i centesimi”. Nonostante la vittoria, la Brignone non fa conti: “Devo sciare forte anche ad Åare in gigante (la sua specialità, ndr). Ho avversarie toste. Per i conti in classifica ci penseremo poi”.

La situazione

Federica con questa vittoria si è avvicinata nella classifica di Super-G alla leadership di Lara Gut-Behrami. 465 i punti nella graduatoria di specialità della svizzera contro i 410 della Brignone. Nella generale però Fede ha forse dato lo strappo decisivo. La sciatrice azzurra, che va alla caccia della sua seconda Coppa del Mondo generale, ha 1194 punti, ben 251 in più della rivale svizzera che ne ha 943.