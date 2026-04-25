Il Milan accelera per Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco con il quale si libererà dal prossimo giugno, nel frattempo il tedesco vuole chiudere al meglio la sua carriera a Monaco di Baviera.

Nel fine settimana che porterà, domenica sera, al big match per la Champions tra Milan e Juventus a San Siro, emergono con insistenza interessanti dettagli sul prossimo tassello nella metà campo rossonera.

Milan, con Goretzka centrocampo di livello

Per affrontare la futura Champions League nel migliore dei modi – il discorso qualificazione non è ancora chiuso ma al Diavolo bastano pochi punti nelle prossime 5 per raggiungere finalmente l’obiettivo stagionale -, servono dei grandi rinforzi che certifichino la volontà di competere ad alti livelli. O meglio, di tornare a competere sia in Italia sia in Europa, anche se un’espressione del genere potrebbe quasi sembrare un eufemismo viste le recenti prestazioni europee delle italiane.

Quel che è certo è che, con Modric e Rabiot, Goretzka comporrebbe una grande mediana che farebbe invidia in Italia e non solo, con la quale si potrebbe davvero iniziare a pensare in grande. E mettere anche più paura agli acerrimi rivali al trono in Serie A, considerando che l’Inter non vorrà fermare il progetto vincente a lungo termine, almeno finché Marotta ricoprirà il ruolo dirigenziale.

Una settimana di Milan-Juventus

Non si parla solo del big match che andrà in scena al Meazza, la sfida tra le due storiche big del campionato continua anche extra-campo. Detto e ripetuto dell’interesse intrecciato per Robert Lewandowski, con l’agente Pini Zahavi che verrà ospitato dalla Scala del Calcio per godersi una delle potenziali prossime destinazioni del suo assistito, c’è da registrare anche l’interesse dei bianconeri per lo stesso Goretzka.

I tifosi del Milan, comunque, possono star sereni dal momento che Tare&Co hanno allacciato i primi contatti con l’entourage del tedesco già dal mese di marzo: la trattativa continua spedita, seppur a fari spenti.

Il Milan avrebbe offerto al centrocampista tedesco un triennale da ben 5 milioni a stagione, stipendio in linea con l’apporto tecnico e tattico che il giocatore potrà dare al club di Via Aldo Rossi. Diavolo che dunque si è mosso con anticipo rispetto alla Juve per ottenere subito il consenso del giocatore, voglioso di iniziare una nuova avventura e pronto ad accettare l’offerta non appena la qualificazione in Champions sarà aritmetica.

Intanto il nativo di Bochum si prepara ad un nuovo maggio incandescente con la maglia del Bayern: dopo l’ennesima Bundesliga conquistata, il 23 maggio c’è la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda. Ultima, ma non per importanza, da martedì 28 inizieranno le semifinali di Champions, e i bavaresi fanno visita al Parco dei Principi per il primo atto.

Chi farà spazio a Goretzka?

Un reparto che inizia a diventare affollato. L’unico, al momento, con più chance di restare sarebbe Samuele Ricci, tanto per il fatto di essere italiano quanto perché considerato un ottimo tassello per il futuro del club, anche in ottica lista europee. Discorso diverso, invece, sia per Youssouf Fofana che per Ruben Loftus-Cheek, che spaccano gli animi dei tifosi rossoneri ma per i quali si prospetta un’uscita a fine stagione. Sempre che arrivino offerte degne di nota in quanto il Milan non ha intenzione di svendere i due centrocampisti.

Per Jashari, invece, c’è la possibilità di crescere ancora (calcisticamente parlando) con il maestro Modric, ma lo svizzero chiede minutaggio e valuterà la propria situazione a fine stagione. Per lui si sarebbe fatta avanti la Juventus, con Spalletti alla ricerca di un play.