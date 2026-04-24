Conte dopo Napoli-Cremonese: “Dopo la Lazio critiche eccessive”. E poi parla di Lukaku

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria sulla Cremonese nel primo anticipo della 34esima giornata di campionato.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria sulla Cremonese nel primo anticipo della 34esima giornata di campionato. Con questa vittoria, i partenopei hanno staccato momentaneamente il Milan al secondo posto, in attesa della sfida tra i rossoneri e la Juventus.

Napoli, le parole di Conte

Così Antonio Conte a DAZN: “Dopo la Lazio mi sembra siano arrivate critiche eccessive, per una squadra che ha vinto uno scudetto ed una supercoppa come ai tempi di Maradona, è al secondo posto in una stagione piena di infortuni. Ci mancano ancora 4 giocatori, abbiamo fatto una stagione difficilissima. Stare li è qualcosa di veramente importante, non voglio portare a spasso nessuno. I ragazzi devono e meritano di finire nel migliore dei modi per il lavoro che hanno fatto, e devono lasciar parlare. La comunicazione è fondamentale, e magari gli altri fanno una comunicazione diversa..”.

Sei sicuro che McTominay ha giocato come centrocampista?

“la soluzione di McTominay centrocampista centrale è stata forzata dagli infortuni, era rimasto solo lui. Lui è comunque un centrocampista box to box, abbiamo lavorato tanto in quel periodo sulla costruzione. Credo anche che Alisson abbia fatto una super prestazione, come Gutierrez che ha giocato dentro al campo. Avevamo preparato tutte queste cose e ci siamo divertiti tanto, siamo al secondo posto e sono fondamentali per la Champions. I ragazzi meritano di finire il campionato al migliore dei modi, è stato molto duro. Non abbiamo mai perso la bussola”

Lukaku?

“Non ho avuto l’opportunità di parlargli, è venuto al centro, ha parlato con un dirigente ma con me no. Io ho l’ufficio lì, nessuno è venuto a bussare. Mi è dispiaciuto tanto questo, un messaggio, qualcosa. Cerco di dover capire tutti ma nessuno cerca di capire l’allenatore”.

Serie A, le probabili formazioni

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Pisa (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni; Moreo. Allenatore: Hiljemark.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric; Bernede, Belghali; Sarr. Allenatore: Sammarco.

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Le gare della domenica

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Che Adams. Allenatore: D’Aversa.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Le gare del lunedì

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Borrelli, Sebastiano Esposito. Allenatore: Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Piotrovski, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.