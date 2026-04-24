Torino, arriva la svolta: pronto un accordo con la Città. Il comunicato

Il Torino ha formalizzato alla Città di Torino una richiesta preliminare per un progetto di partenariato pubblico-privato che coinvolge lo stadio Olimpico Grande Torino e il centro sportivo Robaldo. Torino ha formalizzato alla Città di Torino una Ilha formalizzato alla Città di Torino una richiesta preliminare per un progetto di partenariato pubblico-privato che coinvolge lo stadio Olimpico Grande Torino e il centro sportivo Robaldo. Torino, il comunicato

Questo il comunicato: “La società Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. L’amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia, prende atto della comunicazione ricevuta e si rende disponibile alla valutazione della proposta che seguirà ad opera del Torino FC.

“Dopo il nostro interessamento che ha portato a liberare lo Stadio Olimpico Grande Torino da un’ipoteca ventennale – commenta il sindaco Stefano Lo Russo – registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene, all’interno di un più ampio progetto per una città dello sport. Elemento di particolare rilievo l’annuncio dell’intenzione di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo. La Città resta in attesa della proposta di partenariato, auspicando che possa essere strategica per la valorizzazione di luoghi davvero importanti per il calcio e per la città di Torino”.