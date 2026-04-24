Il Napoli non sbaglia: Cremonese ko e secondo posto momentaneo. Milan staccato

Il Napoli batte la Cremonese nel primo anticipo della 34esima giornata e conquista momentaneamente il secondo posto in classifica, superando il Milan.

Il Napoli batte la Cremonese nel primo anticipo della 34esima giornata e conquista momentaneamente il secondo posto in classifica, superando il Milan. Al Maradona termina 4-0.

Napoli ok con la Cremonese e stacca il Milan

Antonio Conte opta per il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Buongiorno, Rrahmani e Olivera in difesa. Sugli esterni Politano e Gutierrez, in mezzo McTominay e Lobotka. De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Marco Giampaolo con il 4-4-2: Audero in porta, Pezzella, Luperto, Baschirotto e Terracciano in difesa. Maleh, Payero, Bondo e Mussolini a centrocampo, con Bonazzoli e Okereke in attacco.

Gli azzurri la sbloccano al 3′ con McTominay, bravo a chiudere con un diagonale che batte Audero. Il Napoli batte la Cremonese e stacca momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica. Al 44′ raddoppio del Napoli con l’autogol di Terracciano, che prende in controtempo Audero. Un minuto più tardi ecco il tris con De Bruyne, che scippa la palla a Maleh e batte ancora Audero. Al 52′ ecco il poker con Alisson Santos, che si invola verso la porta per il 4-0. Napoli che ha anche l’opportunità per il 5-0, ma McTominay si fa parare un rigore da Audero. Termina così 4-0 la sfida tra Napoli e Cremonese.

Serie A, le probabili formazioni

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Pisa (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni; Moreo. Allenatore: Hiljemark.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric; Bernede, Belghali; Sarr. Allenatore: Sammarco.

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Le gare della domenica

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Che Adams. Allenatore: D’Aversa.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Le gare del lunedì

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Borrelli, Sebastiano Esposito. Allenatore: Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Piotrovski, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.