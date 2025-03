CIO, svolta storica: Kirsty Coventry è la nuova presidentessa

L’elezione di Kirsty Coventry a presidentessa del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, segna un momento storico per lo sport mondiale. Per la prima volta in 131 anni di storia, una donna e un’africana assume la guida dell’organizzazione. Ex nuotatrice dello Zimbabwe, Coventry ha conquistato due ori e sette medaglie olimpiche, costruendo una carriera di successo dentro e fuori dall’acqua. Il Congresso del CIO a Costa Navarino ha confermato la sua ascesa con un plebiscito: la 41enne ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno, superando concorrenti di spicco come Juan Antonio Samaranch junior e Sebastian Coe.

Un’elezione nel segno della continuità

L’elezione di Coventry rappresenta anche la continuità con la gestione di Thomas Bach, presidente uscente dal 2013. Nonostante non ci fosse un’indicazione ufficiale, il sostegno alla zimbabwese da parte della dirigenza CIO era chiaro sin dall’inizio. Questo ha contribuito alla sua vittoria schiacciante, lasciando alle spalle candidati di peso. Il suo mandato si preannuncia complesso: dovrà affrontare le sfide della modernizzazione del movimento olimpico, della sostenibilità economica e della crescente pressione politica sugli eventi sportivi globali.

Un passato tra sport e politica

Oltre ai successi sportivi, Kirsty Coventry ha maturato esperienza politica come ministro dello sport, dei giovani e dell’arte in Zimbabwe. Il suo legame con il discusso ex presidente Robert Mugabe ha sollevato interrogativi, ma la sua visione innovativa e il suo impegno per lo sport restano indiscutibili. Ora, alla guida del CIO, sarà chiamata a dimostrare leadership e indipendenza, portando il movimento olimpico verso nuove sfide e opportunità.