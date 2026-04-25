Inter, Chivu: “Come sta Bastoni? Volevo fare una battuta, meglio di no. Lautaro? Ecco come sta”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha presentato così la sfida di domani contro il Torino.

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha presentato così la sfida di domani contro il Torino. I nerazzurri vogliono ipotecare ancora di più lo scudetto, nonostante per l’aritmetica serva ancora un po’ di tempo. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Così Chivu: “Serve l’atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti. Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto, sappiamo quanto abbiamo lavorato ma siamo consapevoli che mancano ancore partite e punti a uno dei nostri obiettivi”.

Sul rendimento dopo la sosta: “Io parlo di una stagione intera, siamo arrivati alla sosta con un bel vantaggio. Arrivarci con la sconfitta contro il Milan ha creato qualche critica, poi abbiamo auto l’opportunità di fare buone prestazioni, la gara con la Roma è stata importante e poi a Como eravamo consapevoli della difficoltà e l’abbiamo portata a casa”.

Su Bastoni e Sucic: “Volevo fare una battuta, ma è meglio non la faccia. Bastoni sta meglio, ha ancora fastidio ma stringe i denti. Ha fatto condizionamento atletico in settimana e ha fatto le cure che gli hanno permesso di essere più sciolto nelle cose da fare. Oggi si è allenato con la squadra. Petar sta bene, ha avuto una tripla frattura alla mano, una cosa che non abbiamo mai detto per timore che qualcuno gli facesse male. Ha giocato tante partite condizionato dal gesso, quindi tanti meriti a lui. Ora che sta bene è tornato a pieno regime e non è più condizionato nei movimenti”.

Ancora Chivu: “Differenze tra primi e secondi tempi? Abbiamo fatto più di cento gol in stagione, tutti parlano di quello che è accaduto nelle ultime partite. Parlerei di una squadra che ha sempre messo la faccia e che ha cercato di essere competitiva, nel bene e nel male, cercando sempre la prestazione. Ultimamente forse abbiamo alzato un po’ il livello dal punto di vista dell’orgoglio rispettando l’avversario. Lautaro? E’ migliorato e la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo”.