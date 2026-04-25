Bremer: “Con Spalletti è cambiato qualcosa. Alisson? Un grande portiere”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, in conferenza stampa ha presentato il big match di domani sera contro il Milan.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, in conferenza stampa ha presentato il big match di domani sera contro il Milan. Ecco cosa ha detto il calciatore brasiliano.

Juventus, le parole di Bremer

Così Bremer: “La squadra sta crescendo man mano che la stagione va avanti. Si vede sul campo, giochiamo una volta a settimana e c’è più tempo per lavorare. Prima eravamo più fragili e quando è arrivato il mister non ha avuto la possibilità di lavorare con il suo metodo, ora con una volta a settimana è più possibile e per vincere ci serve una squadra solida.

È importante avere continuità di prestazione e di vittorie. Allegri ha vinto tanto e lo conosciamo bene, domani ci aspetta una partita importante. Mancano 5 gare, se vinciamo domani sarà quasi fatta per la CL. Allegri e Spalletti? Sono due grandi allenatori, con Allegri ho imparato tanto e abbiamo vinto una coppa Italia, soprattutto in fase difensiva ho imparato tanto. Il consiglio che mi dà Spalletti è di provare a prevedere certe situazioni.

Il difensore bianconero: “Alisson? Il mercato lo farà la società”

La società ha preso la decisione di rinnovare Spalletti e da quando è arrivato lui qualcosa è cambiato. Alla Juve sono 6 anni che galleggiamo e non va bene, dobbiamo tornare a vincere. Ho 29 anni e voglio vincere qua.

Sull’infortunio: “Quando torni da un crociato non è facile, nel mondo si parla sempre di questo infortunio. Quando torni non è mai uguale, mi aiuta la Juve, un fisioterapista a casa e uno psicologo. È un percorso lungo. Dopo il crociato non è come prima ma non è come prima sicuramente. Ho parlato con del Piero e Chiellini.

Scudetto? È presto per lo scudetto, dobbiamo finire bene la stagione. Alisson? Il mercato lo farà la società, non ho parlato con lui ma è un portiere fenomenale ma abbiamo Perin e di Gregorio”.