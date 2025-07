Pedullà: “La Roma pronta a rilanciare per Rios. E attenzione all’Atalanta…”

La situazione del mediano colombiano del Palmeiras Richard Rios è sempre più intrecciata. La società brasiliana, proprietaria del cartellino continua a chiedere 30 milioni di euro garantii, senza bonus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, questa richiesta della formazione di San Paolo è vecchia ormai da una settimana e chi vorrà prendere Rios dovrà quantomeno avvicinarsi a questa richiesta. Oltre alla Roma, sul centrocampista c’è il Benfica. I portoghesi sono molto interessati e si sono anche recati in Brasile per provare a chiudere, ma alla fine non l’hanno fatto. I giallorossi dunque nelle prossime sono chiamati e sono anche pronti ad aumentare la loro offerta.

Sempre secondo Pedullà, nelle ultime ore, l’Atalanta ha chiesto informazioni per Rios. Ma la squadra capitolina rimane avanti.

Chi è Richard Rios

Nato a Vegachí, Rios è un centrocampista completo che, pur essendo cresciuto calcisticamente come mediano, riesce a coprire tutti i ruoli in mezzo al campo grazie a un mix di fisicità, resistenza e ottima tecnica individuale. Il suo marchio di fabbrica è la capacità di giocare nello stretto e di mantenere altissimi ritmi per tutta la gara, risultando prezioso anche in fase di impostazione. Dopo gli inizi nel futsal e l’approdo nelle giovanili del Flamengo nel 2018, ha esordito tra i professionisti nel 2020.

La sua carriera lo ha poi portato in Messico, al Mazatlán, dove un infortunio al ginocchio ha frenato la sua esperienza, costringendolo al rientro in patria. Dopo una parentesi al Guarani, dove ha segnato il suo primo gol da professionista, nel marzo 2023 Rios è passato al Palmeiras. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno in ambito internazionale: convocato per la prima volta nella nazionale maggiore colombiana nell’agosto 2023, ha esordito nell’ottobre successivo contro l’Uruguay e ha siglato la sua prima rete con i cafeteros l’8 giugno 2024 nell’amichevole vinta 5-1 negli Stati Uniti.