MotoGP, Gran Premio Brno: Marc Marquez ancora l’uomo da battere

A distanza di cinque anni, torna finalmente il Gran Premio di Brno. Il prossimo appuntamento con la MotoGP sarà, quindi, in Repubblica Ceca, su un tracciato che era stato inaugurato negli anni Sessanta. Cosa aspettarsi dalla gara che si terrà questo fine settimana? Scopriamolo insieme.

Dopo il suo settimo primo posto, Marc Márquez ha posto un altro importantissimo tassello su quello che sarebbe il suo settimo titolo mondiale in MotoGP, nonché nono titolo mondiale se consideriamo le affermazioni in 125cc e Moto2. Il Cabroncito ha mostrato nuovamente una superiorità netta in Germania e ora guida la classifica iridata con 344 punti. La possibilità che il pilota Ducati vinca anche il prossimo Gran Premio pagherebbe su Planetwin365 1,60; su WilliamHill e Betclic 1,55. Interessante anche la quota relativa ad una possibile Pole Position di Márquez: su Planetwin365 si parla di 1,75 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 1,65.

L’unico avversario che potrebbe tener testa al pilota di Cervera è il fratello Alex. Quest’ultimo, in sella alla Ducati del Team Gresini, ha raccolto finora 261 punti. Nell’ultimo impegno stagionale, è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio: una sua eventuale affermazione a Brno è bancata su Planetwin365 a 4; su Betclic e WilliamHill 4,50.

Terzo posto al Sachsenring e terzo posto in classifica iridata per Francesco Bagnaia. Il piemontese della Ducati non sta rispettando totalmente le aspettative stagionali ed è in cerca di una svolta: finora ha conquistato 197 punti. Su Planetwin365, la possibilità che Bagnaia chiuda la gara della Repubblica Ceca davanti a tutti gli avversari pagherebbe 6 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 5,50.

Dopo le cadute della scorsa settimana, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi vogliono riscattarsi: ci riusciranno? Su Planetwin365, la vittoria del Gran Premio di Brno da parte di Di Giannantonio pagherebbe 16 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 15. Un ipotetico primo posto di Bezzecchi è proposto a 16 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 15.

Da segnalare anche una possibile affermazione di Fabio Quartararo, reduce da un quarto posto in Germania che non l’ha del tutto soddisfatto: su Planetwin365, il successo del pilota Yamaha è bancato a 11; su Betclic e WilliamHill 8,50.