Ansia per Paul Gascoigne, ricoverato in terapia intensiva

L’icona inglese Paul Gascoigne è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato trovato privo di sensi in casa da un amico. Gazza, 58 anni, ora è in condizioni stabili e in fase di recupero. L’ex stella di Tottenham e Newcastle è stato trovato semi-cosciente da un amico nella sua camera da letto a Poole, nel Dorset, secondo quanto riportato dal The Sun. È stato ricoverato in terapia intensiva, ma ora è stabile e si sta riprendendo in un reparto di medicina d’urgenza. Il suo amico Steve Foster, che ha trovato Gazza, ha detto: “Vorrebbe ringraziare tutti per il supporto che ha ricevuto finora, dai tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio.” Dopo averlo trovato, Foster ha accompagnato Gascoigne in ospedale, aggiungendo: “Paul è in ospedale, ed è il posto migliore in cui possa stare in questo momento“. Si prevede che rimarrà lì per diversi giorni.

La situazione ora

Ora Gascoigne si trova in un ospedale vicino alla sua residenza, dove rimarrà ancora per diversi giorni. Oltre alla figlia Bianca e alle sue due sorelle, anche diversi ex compagni di squadra – tra cui Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones – sono stati subito messi al corrente della situazione. A rendere il momento ancora più difficile, si aggiunge la recente chiusura della società Gazza8 Limited, fondata dallo stesso Gascoigne nel 2019 per gestire i proventi derivanti da apparizioni pubbliche, documentari e un futuro film autobiografico. La società è stata ufficialmente sciolta dalla Companies House britannica per la mancata presentazione dei documenti fiscali entro i termini previsti.