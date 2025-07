Europei Femminili 2025, semifinali: questa sera Inghilterra-Italia! La Germania sfida la Spagna

Si avvicina il momento clou degli Europei Femminili di calcio. Il torneo, che come sappiamo si sta tenendo in Svizzera, è giunto alle semifinali: le due gare sono in programma questa sera e quella di mercoledì.

La prima semifinale è Inghilterra-Italia. La squadra di Soncin è riuscita ad ottenere un traguardo che la Nazionale Italiana non riusciva a raggiungere da 28 anni, ovvero dal 1997, quando le Azzurre arrivarono in finale (perdendo con la Germania). Va detto, però, che il torneo all’epoca non prevedeva che si disputassero i quarti di finale. L’Italia, dopo aver superato la fase a gironi, ha battuto la Norvegia: nel turno precedente, è stata decisiva la doppietta di Girelli per il 2-1 finale.

Le ragazze di Wiegman, invece, se la sono vista brutta contro la Svezia. L’Inghilterra, infatti, si è trovata sotto di due gol e ha rischiato seriamente di essere eliminata. Decisive le reti al 79° e all’81°, rispettivamente di Bronze e Agyemang, prima dei calci di rigore. Le campionesse in carica si trovano, così, a giocarsi l’accesso alla finale contro una Nazionale che hanno battuto in quattro degli ultimi cinque incontri. Per la gara di stasera, partono favorite le inglesi: basti pensare al fatto che la vittoria dell’Italia sia bancata 6,00 su Planetwin365; come su Unibet, mentre su WilliamHill la quota è di 5,60. La possibilità che le Azzurre chiudano in vantaggio il primo tempo è proposta a 5,50 su Planetwin365; su Unibet 5,10 e su WilliamHill 5,60. Da segnalare la quota dell’Over 2,5 finale: su Planetwin365 la giocata è proposta a 1,62; su Betclic 1,60 e su WilliamHill 1,63.

Mercoledì sera si giocherà a Zurigo il match Germania-Spagna. Le teutoniche hanno superato il quarto di finale contro la Francia dopo una sfida colma di colpi di scena: giocare in inferiorità numerica dal 13esimo minuto di gioco non ha fermato le ragazze di Wuck, vincenti dopo la lotteria dei rigori. Per le campionesse del Mondo, invece, la vittoria è arrivata contro la Svizzera (2-0).

Cosa aspettarsi, quindi, da quest’altra semifinale? Le iberiche sono favorite: la vittoria della Germania è proposta su Planetwin365 a 5,50; su WilliamHill 4,90 e su Betclic 5,30. Segnaliamo anche la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”: su Planetwin365 si parla di 2,25 volte la posta; su Betclic 2,18 e su WilliamHill 2,06. Tra i risultati esatti, evidenziamo il 3-1 in favore della Spagna: su Planetwin365 la quota è di 11,00; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 10.